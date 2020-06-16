اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني برئاسة الكاظمي

2020/06/16 | 19:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الوطني ••••••••• ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الوطني، خُصص لمناقشة الأوضاع العامة ومستجدات الأحداث الأمنية في البلاد.وتم خلال الاجتماع مناقشة اعتداءات إطلاق الصواريخ المتكررة على المنطقة الخضراء ومطار […]

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