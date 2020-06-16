2020/06/16 | 19:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجفاعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي بفيروس كورونا والمسجلة في البيان الوزاري.وذكرت الدائرة في بيان، عن" قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف وقطاعات الرعاية الصحية الاولية باجراء 190 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR وتبين من خلال الفحوصات وجود 35 حالة حاملة لفايروس كورونا وعلى النحو التالي :-- سبع و عشرون حالة ملامسة لحالات موجبة مشخصة سابقا.- ثمان حالات مشتبه بها خاضعة للتحريات الوبائية .التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة :( النجف - القطاع الشمالي )- قرية الغدير 1- حي الميلاد 1- حي الجمعية 1- حي السلام 2- حي ابو طالب 1- حي العسكري 1- حي النصر 1( النجف – القطاع الجنوبي )- الجديدة الثالثة 14- حي الزهراء 2- حي القادسية 1- الجديدة الرابعة 1- حي السواق 1 ( قطاع الكوفة )- البراكية 3-حي ميسان 1- حي الجمهورية 1- ال عيسئ1- قطاع المشخاب 1- قطاع العباسية 1- من بين الاصابات اعلاه ( 9 ) اصابات من ملاكات دائرة صحة النجف الاشرف .- حالات الشفاء : 17- الوفيات : 4- و بهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-مجموع الاصابات : 1088مجموع حالات الشفاء : 440مجموع الوفيات : 18الراقدين : 630مجموع الاصابات بين المنتسبين : 95

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة النجف تكشف التوزيع الجغرافي لـ 35 اصابة مسجلة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة النجف تكشف التوزيع الجغرافي لـ 35 اصابة مسجلة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).