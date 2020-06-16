مجلس الامن الوطني يوجه بمحاسبة المتورطين بعمليات قصف المنطقة الخضراء ومطار بغداد وحماية التظاهرات

2020/06/16 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الوطني••••••••••

ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الوطني، خُصص لمناقشة الأوضاع العامة ومستجدات الأحداث الأمنية في البلاد.

وتم خلال الاجتماع مناقشة اعتداءات إطلاق الصواريخ المتكررة على المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي، حيث أكد المجلس إدانته الكاملة لتلك الهجمات التي تهدد الأمن الوطني والمصالح الوطنية للبلد، وتسيء لمكانة العراق دوليا.

ووجه المجلس بقيام الأجهزة الأمنية بتكثيف جهدها الاستخباري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة وملاحقة مرتكبي هذه الأعمال، مؤكدا رفضه ومحاسبة أي استهداف للمطارات والمعسكرات والمواقع الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية ، ووجّه المجلس كذلك باتخاذ إجراءات خاصة مشددة لمنع تكرار هذه الاعتداءات.

وناقش المجلس أيضا موضوع حماية التظاهرات السلمية في بغداد والمحافظات، والتعامل المهني للأجهزة الأمنية، بما يحافظ على سلمية التظاهرات، ويعزز من معنويات منتسبي القوات الأمنية ورفض اي اعتداء عليها .

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء16-حزيران-2020

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