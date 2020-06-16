الجيش العراقي: القصف التركي استفزاز وانتهاك للسيادة

2020/06/16 | 19:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية العميد يحيى رسول، الثلاثاء، إن 18 طائرة تركية اخترقت الأجواء العراقية وصولاً للشرقاط في الخرق ال...

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