تسجيل 1385 اصابة جديدة بكورونا في العراق

2020/06/16 | 19:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الثلاثاء، تسجيل 1385 اصابة بكورونا وشفاء 591 مصاباً في العراق....

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