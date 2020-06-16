2020/06/16 | 19:37 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الثلاثاء، تسجيل 1385 اصابة بكورونا وشفاء 591 مصاباً في العراق....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 1385 اصابة جديدة بكورونا في العراق
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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