2020/06/16 | 19:37 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع اسعار النفط 4 بالمية

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