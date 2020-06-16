اجتماع طارئ لمجلس الامن الوطني يناقش إطلاق الصواريخ المتكررة على الخضراء ومطار بغداد

2020/06/16 | 19:38 - المصدر: السومرية نيوز

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اجتماع طارئ للمجلس الامن الوطني يناقش إطلاق الصواريخ المتكررة على الخضراء ومطار بغداد

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