2020/06/16 | 19:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نظم منتسبو المرور في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، الثلاثاء، تظاهرة بسبب تأخر صرف الرواتب، وذلك بعد اضراب نفذته كوادر ‌القطاع الصحي للسبب ذاته.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في السليمانية إن المدينة شهدت ظهر الیوم، تظاهرة احتجاجية لمنتسبي المرور الذین ینظمون حرکە السیر فې شوارع المدینة.

ونقل المراسل عن الرائد کاروان محمد، قوله، إنه يتوقع "توسع هذه الاحتجاجات في الایام المقبلة بسبب تأخر الرواتب".

وقال عدد من المنتسبین لمراسل شفق نیوز، "إنهم یتحملون حر الصیف والتعب الشاق في تنظيم حركة سير المرور دون أجر"، مشيرين الى أن دائرة المرور "تعد من الدوائر الاعلی أجراً ووارداً بسبب تسلم المخالفات المروریة والرسومات، وغیر ذلك، لکنهم یعانون من تأخیر رواتبهم".

وناشد منتسبو المرور، الحکومة بصرف رواتبهم من "عائدات وواردات دائرتهم".

هذا وتشهد السلیمانیة احتجاجات وإضراب عن الدوام بسبب تأخر صرف الرواتب.

واضربت الملاكات الطبية والصحية في محافظة السليمانية عن العمل، اليوم الثلاثاء، بسبب تأخر الرواتب.

وامهلت نقابة الصحة في السليمانية، حكومة الإقليم مدة 48 ساعة لصرف رواتب الملاكات الصحية أو الإضراب عن الدوام في جميع المراكز الطبية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز أن بعض المستشفيات أبلغت ذوي الأطفال الرضع المتواجدين بقسم العناية الخاصة بأخذ اطفالهم بسبب توقف العناية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد كوادر الصحة.. شرطة المرور يحتجون على تأخر الرواتب في السليمانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد كوادر الصحة.. شرطة المرور يحتجون على تأخر الرواتب في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).