2020/06/16 | 19:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس "كورونا" بنحو 1400 حالة مؤكدة وعشرات حالات الوفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

سجل العراق 1385 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات حالات الوفاة خلال 24 ساعة

وقالت الوزارة في بيان، 16 حزيران/يونيو، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 10 آلاف و330 نموذجًا جديدًا وسجلت 1385 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 71

بغداد/ الكرخ: 465

مدينة الطب: 72

النجف: 35

السليمانية: 132

أربيل: 32

كربلاء: 40

كركوك: 35

ديالى: 62

واسط: 56

البصرة: 76

ميسان: 100

بابل: 60

ذي قار: 109

نينوى: 11

الأنبار: 6

دهوك: 2

المثنى: 2

الشفاء: 591 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة: 189

بغداد الكرخ: 126

مدينة الطب: 23

النجف: 17

أربيل: 13

دهوك: 7

كركوك: 7

كربلاء: 19

ديالى: 8

البصرة: 18

ميسان: 25

واسط: 25

بابل: 55

الديوانية: 17

ذي قار: 21

المثنى: 11

نينوى: 2

صلاح الدين: 8

الوفيات: 60 حالة، وكما يلي :

بغداد الرصافة: 18

بغداد الكرخ: 5

مدينة الطب: 2

النجف: 4

السليمانية: 6

أربيل: 1

كركوك: 2

ديالى: 2

البصرة: 1

واسط: 5

ميسان: 1

ذي قار: 12

بابل: 1

مجموع الإصابات: 22700

مجموع حالات الشفاء: 9862

الراقدين الكلي: 12126

الراقدين في العناية المركزة: 148

مجموع الوفيات: 712

اقرأ/ي أيضًا:

"موجة" قادمة من 4 دول..



منظمة الصحة العالمية تحذّر العراقيين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي في العراق: الجائحة تحطم رقمًا قياسيًا جديدًا ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي في العراق: الجائحة تحطم رقمًا قياسيًا جديدًا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).