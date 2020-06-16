سجل العراق 1385 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات حالات الوفاة خلال 24 ساعة
وقالت الوزارة في بيان، 16 حزيران/يونيو، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 10 آلاف و330 نموذجًا جديدًا وسجلت 1385 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:
بغداد/ الرصافة: 71
بغداد/ الكرخ: 465
مدينة الطب: 72
النجف: 35
السليمانية: 132
أربيل: 32
كربلاء: 40
كركوك: 35
ديالى: 62
واسط: 56
البصرة: 76
ميسان: 100
بابل: 60
ذي قار: 109
نينوى: 11
الأنبار: 6
دهوك: 2
المثنى: 2
الشفاء: 591 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة: 189
بغداد الكرخ: 126
مدينة الطب: 23
النجف: 17
أربيل: 13
دهوك: 7
كركوك: 7
كربلاء: 19
ديالى: 8
البصرة: 18
ميسان: 25
واسط: 25
بابل: 55
الديوانية: 17
ذي قار: 21
المثنى: 11
نينوى: 2
صلاح الدين: 8
الوفيات: 60 حالة، وكما يلي :
بغداد الرصافة: 18
بغداد الكرخ: 5
مدينة الطب: 2
النجف: 4
السليمانية: 6
أربيل: 1
كركوك: 2
ديالى: 2
البصرة: 1
واسط: 5
ميسان: 1
ذي قار: 12
بابل: 1
مجموع الإصابات: 22700
مجموع حالات الشفاء: 9862
الراقدين الكلي: 12126
الراقدين في العناية المركزة: 148
مجموع الوفيات: 712
اقرأ/ي أيضًا:
"موجة" قادمة من 4 دول..
منظمة الصحة العالمية تحذّر العراقيين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي في العراق: الجائحة تحطم رقمًا قياسيًا جديدًا ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي في العراق: الجائحة تحطم رقمًا قياسيًا جديدًا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).