الأردن.. حل لغز مقتل طفلة قبل 21 عاماً

2020/06/16 | 19:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) …..استطاعت الأردن حل لغز مقتل طفلة تبلغ من العمر عامين، قبل 21 عاماً من الآن.ونقلت صفحة مديرية الأمن العام الرسمية عبر “فيسبوك” عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن لجان التحقيق المشكلة بأمر مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة في إدارة البحث الجنائي لمراجعة وإعادة التحقيقات في قضايا القتل المجهولة، أعادت […]

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