قائممقام القائم: الحشد الشعبي يقدم خدمات كبيرة للقضاء غير قتالية .. هذه ابرزها

2020/06/16 | 19:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد قائممقام قضاء القائم أحمد الدليمي، الثلاثاء، بالجهود الكبيرة التي يقدمها الحشد الشعبي لاهالي القضاء بالإضافة الى دوره القتالي والأمني، مشيرا إلى أن الحشد قام بفعاليات إنسانية وخدمية كبيرة في القضاء.وقال الدليمي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى ، إن “الحشد الشعبي قام بدور كبير وفعال خلال عمليات التحرير في محافظات

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