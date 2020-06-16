فالح الفياض: ننسق مع الكليات العسكرية بشأن الرتب وشكلنا لجنة لتوحيد الأفواج

2020/06/16 | 19:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي الأستاذ فالح الفياض، الثلاثاء، عن بدء تنفيذ قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي، وفيما أكد تشكيل لجنة عليا بشأن توحيد الافواج، أشار الى وجود تنسيق مع الكليات العسكرية بشأن استحقاق منح الرتب.
وقال الفياض في كلمة له خلال استقباله شيوخ عشائر محافظة نينوى بمناسبة ذكرى الفتوى والتأسيس، إنه “شكلنا لجنة
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وقال الفياض في كلمة له خلال استقباله شيوخ عشائر محافظة نينوى بمناسبة ذكرى الفتوى والتأسيس، إنه “شكلنا لجنة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فالح الفياض: ننسق مع الكليات العسكرية بشأن الرتب وشكلنا لجنة لتوحيد الأفواج) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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