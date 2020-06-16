2020/06/16 | 19:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي الأستاذ فالح الفياض، الثلاثاء، عن بدء تنفيذ قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي، وفيما أكد تشكيل لجنة عليا بشأن توحيد الافواج، أشار الى وجود تنسيق مع الكليات العسكرية بشأن استحقاق منح الرتب.وقال الفياض في كلمة له خلال استقباله شيوخ عشائر محافظة نينوى بمناسبة ذكرى الفتوى والتأسيس، إنه “شكلنا لجنة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فالح الفياض: ننسق مع الكليات العسكرية بشأن الرتب وشكلنا لجنة لتوحيد الأفواج) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فالح الفياض: ننسق مع الكليات العسكرية بشأن الرتب وشكلنا لجنة لتوحيد الأفواج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).