2020/06/16 | 19:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اجتماع طارئ..الأمن الوطني يأمر بإجراءات ضد الهجمات الصاروخية

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