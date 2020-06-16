الحشد الشعبي يعفر مجمع العباس السكني في كربلاء

2020/06/16 | 19:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر اللواء 26 بالحشد الشعبي، بتعفير مجمع العباس السكني في محافظة كربلاء المقدسة، كإجراء احترازي لسلامة ساكني المجمع من وباء كورونا، وذلك ضمن توجيهات قيادة الفرقة.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ، إن المجمع يضم ثلة من خدام مرقد ابي الفضل العباس (ع) الشريف، حيث تم تعفيره من قبل ابطال اللواء 26

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