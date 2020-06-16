صحة الرصافة تبين التوزيع الجغرافي للاصابات بفايروس كورونا المسجلة اليوم

2020/06/16 | 19:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اعلنت صحة الرصافة التوزيع الجغرافي للاصابات الـ 71 بفيروس كورونا المسجلة اليوم .وقالت دائرة صحة الرصافة في بيان لها وتلقته ( المستقلة) اليوم الثلاثاء ان الحالات توزعت على، مدينة الصدر ٢٥ حالة ضمن المحلات ٥٣٠، ٥٤٩، ٥٥٥، ٥٤٣، ٥٤٨، ٥٢٣، ٥٢٩، ٥٤٤، ٥٢٨، ٥٧٥، ٥١٥، ٥٥٧، ٥٢٥، القطاعين ٣٧، ٧٠ ، و […]

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