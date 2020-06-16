2020/06/16 | 19:54 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإمارات تسجل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و732 حالة شفاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/16 | 19:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تسجل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و732 حالة شفاء ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات تسجل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و732 حالة شفاء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).