الكاظمي نؤيده نعارضه أم نراقب ونترقب - ضياء الشكرجي

2020/06/16 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي www.nasmaa.comفي السادس من أيار، أي قبل شهر وعشرة أيام، جرى منح الثقة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من قبل مجلس النواب.هناك من سارع إلى معارضته ورفضه، وهناك من أعلن تأييده وعقد عليه الآمال، ولعلي من الفريق الذي ارتأى الترقب والمراقبة، لنرى منه ما يجعلنا ندعمه، أو بكعسه ما يجعلنا نعارضه، وعند الدعم لا يخلو دعمنا من النقد عند الحاجة، وعند المعارضة ننصفه، إن وجدنا منه خطوات إيجابية.



ولعل ال ......





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