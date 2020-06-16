2020/06/16 | 20:06 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الوطني

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