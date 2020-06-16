2020/06/16 | 20:06 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مجلس الأمن الوطني يناقش اعتداءات إطلاق الصواريخ المتكررة على المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي

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