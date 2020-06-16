2020/06/16 | 20:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | مجلس الأمن الوطني يؤكد إدانته الكاملة لتلك الهجمات التي تهدد الأمن الوطني والمصالح الوطنية للبلد وتسيء لمكانة العراق دوليا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | مجلس الأمن الوطني يؤكد إدانته الكاملة لتلك الهجمات التي تهدد الأمن الوطني والمصالح الوطنية للبلد وتسيء لمكانة العراق دوليا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | مجلس الأمن الوطني يؤكد إدانته الكاملة لتلك الهجمات التي تهدد الأمن الوطني والمصالح الوطنية للبلد وتسيء لمكانة العراق دوليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).