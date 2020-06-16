2020/06/16 | 20:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الهندي يعلن مقتل 20 من عناصره في اشتباكات مع القوات الصينية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الهندي يعلن مقتل 20 من عناصره في اشتباكات مع القوات الصينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).