2020/06/16 | 20:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. حريق بمخازن ومحال لبيع الهدايا وتضرر مؤسسة نهج البلاغة في كربلاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/16 | 20:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. حريق بمخازن ومحال لبيع الهدايا وتضرر مؤسسة نهج البلاغة في كربلاء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. حريق بمخازن ومحال لبيع الهدايا وتضرر مؤسسة نهج البلاغة في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).