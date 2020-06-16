صحة السليمانية تناشد المتعافين من كورونا: لدينا 75 مصابا حالتهم غير مستقرة

2020/06/16 | 20:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ناشدت دائرة صحة السليمانية في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، المتعافين من مرض كورونا في المحافظة للإسراع بالتبرع ببلازما الدم، مشيرة إلى وجود 75 مصابا حالتهم غير مستقرة.

وكتب المتحدث باسم صحة السليمانية اياد النقشبندي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورا اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان 75 مصابا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 اوضاعهم الصحية غير مستقرة، مشيرا الى أن هناك 20 مصابا في حالة حرجة.

واضاف فضلا عن الاشارة الى الاعداد المذكورة، نطالب بالمساعدة في التبرع بالبلازما لانقاذ حياة المرضى الاخرين.

وتصاعدت في الاسابيع الاخيرة اعداد المصابين والوفيات بشكل واضح في الاقليم بشكل عام وفي السليمانية على وجه الخصوص.

ووفقا لاحصاء اعلنت عنه وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء، فان اعداد المتوفين في السليمانية خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية بلغت ستة متوفين فيما اصيب 133 اخرين بفيروس المرض.

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