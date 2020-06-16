إحصائية رسمية تظهر أن 1.7 مليون أسرة إيطالية تعيش في “فقر مدقع”

2020/06/16 | 20:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن هناك ما يقرب الـ1.7 مليون أسرة تعيش في حالة فقر مدقع، أي بنسبة 6.4%، بينما كانت بنسبة 7% عام 2018.وأشارت معطيات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، عن الفقر في 2019 على وجه الخصوص، إلى أن “نسبة الفقر المطلق ترتفع من 5.0% في 2018 إلى 6.6% عام […]

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