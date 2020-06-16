2020/06/16 | 20:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن احد منظمي تظاهرات الشرائح المضحية، عزيز المحمداوي، اليوم الثلاثاء، أن تظاهرات السجناء السياسيين سنستمر حتى تتراجع الحكومة عن قرارها بقطع رواتب المضحين.وقال المحمداوي، في حديث لـقناة “العهد”، إن “تظاهرات السجناء السياسيين جاءت بسبب قطع الحكومة لرواتب المضحين وهو قرار مخالف للقوانين”، مبينا أن “البرلمان اصدر قرارا برفض قطع رواتب السجناء السياسيين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احد منظمي تظاهرات الشرائح المضحية: سنستمر أذا لم تتراجع حكومة الكاظمي عن قطع الرواتب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احد منظمي تظاهرات الشرائح المضحية: سنستمر أذا لم تتراجع حكومة الكاظمي عن قطع الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).