“التجارة العالمية” تؤيد قطر ضد السعودية بقضية قرصنة شبكة “بي.إن”

2020/06/16 | 20:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اتخذت منظمة التجارة العالمية قرارا لصالح قطر في نزاع مع السعودية بشأن حقوق الملكية الفكرية ويخص “قرصنة” محتوى شبكة “بي.إن” القطرية من قبل شركة “بي.آوت.كيو”.وأصدرت لجنة مكونة من 3 أفراد تابعة للمنظمة، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بأن عدم اتخاذ السعودية إجراء ضد “بي.آوت.كيو” هو خرق لقواعد المنظمة.ويشمل قرار اللجنة الخاصة بالنظر […]

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