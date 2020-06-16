البرلمان يستضيف الفريق الحكومي التفاوضي مع واشنطن

2020/06/16 | 20:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استضافت رئاسة البرلمان متمثلة بالنائب الأول حسن الكعبي الفريق الحكومي التفاوضي مع الولايات المتحدة برئاسة الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية عبد الكريم هاشم .

المجتمعون بحثوا تفاصيل الحوار العراقي – الاميركي الذي انطلق قبل ايام ومعرفة الخطوات والمبادئ التي ارتكز عليها الوفد والمتعلق بالجوانب الامنية والاقتصادية وغيرها، حيث أكد الوفد الحكومي أن جولة المباحثات كانت “جيدة” وناجحة” وجاءت طبقاً لقرارات ذات الصلة الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا الى ان موعد الحوار المقبل مع واشنطن سينطلق في شهر تموز المقبل وسيتم الاخذ بجميع الافكار التي طرحت من قبل اعضاء مجلس النواب.

الكعبي شدد على أن توضع قضية انسحاب القوات الاميركية في أولى اولويات جميع الحوارات والاتفاقات المشتركة المقبلة، داعيا الى أهمية ارتكاز الحوار على سيادة ومصالح العراق وشعبه فقط.

وركّز اعضاء مجلس النواب على عدد من الاولويات التي يجب تضمينها في الحوارات المقبلة مع الجانب الامريكي ومن بينها الجانب الامني والاقتصادي والمالي والثقافة والسياحة والاثار والعلاقات الخارجية المتبادلة والاستثمار والتعليم العالي.

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