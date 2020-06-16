بكين تعيد اغلاق الجامعات والمدارس بسبب ’’كورونا’’

2020/06/16 | 20:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة رفعت بكين استجابة الطوارئ لوباء كوفيد-19 من المستوى الثالث إلى الثاني، بعد ظهور حالات جديدة أحدثت قلقا شديدا لدى السلطات.وفي إجراء احترازي قامت سلطات بكين بإعادة فرض إجراءات الإغلاق السابقة الخاصة بالوباء، ما يتطلب قياس درجات حرارة الناس والتسجيل والتحقق من القياسات الصحية الأخرى، قبل دخول المدينة المكتظة جدا بالسكان.وأعلن نائب […]

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