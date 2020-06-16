السيد نصر الله: الراحل رمضان شلح قائدا مخلصا للقضية الفلسطينية

2020/06/16 | 21:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أشاد الأمين العام لحزب الله لبنان بالأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الراحل رمضان عبدالله شلح واصفا اياه بالقائد الكبير والمخلص للقضية الفلسطينية.وفي مستهل حديث مباشر مساء اليوم الثلاثاء قال السيد نصرالله: من واجبي في أول حديث تلفزيوني بتجديد التعزية لعائلة الأخ الراحل الدكتور رمضان شلح، وأود أن أتوقف قليلا عند هذه […]

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