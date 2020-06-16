وزير الكهرباء يحدد شروط توزيع الرواتب المتأخرة للعقود والأجراء اليوميين

2020/06/16 | 21:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز التقى وزير الكهرباء، ماجد مهدي الإمارة، اليوم الثلاثاء، وفدا من ممثلي موظفي العقود والإجراء اليوميين من منتسبي الوزارة، فيما حدد توقيت توزيع الرواتب المتأخرة لهذه الشريحة.وذكر إعلام وزارة الكهرباء، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “وزير الكهرباء ماجد مهدي الإمارة، التقى اليوم في مقر الوزارة، عددا من موظفي العقود والاجراء […]

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