أكاديمي من الفلوجة يصنع جهاز “الكفاءة الرئوية”.. استخدامات متعددة من بينها “مرضى كورونا”

2020/06/16 | 21:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن اكاديمي من قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار، عن اختراع جهاز “الكفاءة الرئوية”، مشيرا الى ان الجهاز يقيس التحمل الشهيقي الاقصى والسعة الشهيقية القصوى، والكفاءة الرئوية.وقال الدكتور فراس عبد الحميد خالد البدراني رئيس قسم التربية الرياضية في الكلية التربوية المفتوحة ب‍الفلوجة، تم اختراع “جهاز الكفاءة الرئوية المحدث من الأجهزة المهمة لزيادة قدرة […]

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