2020/06/16 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

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اقليم كردستان يسجل 5 وفيات و182 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

يتبع ..........





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