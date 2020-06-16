الزوراء اول جريدة عراقية في الذكرى151 لعيد الصحافة

2020/06/16 | 21:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخبير القانوني فيصل ريكان في 15 حزيران من عام1869 في عهد الوالي مدحت باشا انطلقت من بغداد اول جريدة عراقية في زمن الدولة العثمانية عندما جلب الوالي مدحت باشا من باريس مطبعةاسماها مطبعة الولاية وكانت تطبع بثمانية صفحات وصدرت باللغتين العربية والتركية واسسها الكاتب احمد مدحت افندي وهو اول من تولى رئاسة تحريرهاوتولى تحريرها شخصيات […]

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