2020/06/16 | 21:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قفز ترتيب مركز العراق في ضحايا فيروس كورونا على المستوى العالمي.وصعد العراق نحو المراكز المتقدمة تدريجياً بعدد الإصابات وأحتل المركز 43 عالمياً بتسجل أكثر من 22 الف مصاب بالجائحة.وتعتبر مدينة الصدر والمناطق الشعبية القريبة منها الأكثر إصابة في جانب الرصافة في بغداد بينما تتوزع الإصابات في عدة مناطق بجانب الكرخ من العاصمة لاسيما الشعلة والكاظمية والحرية.وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء تسجيل 60 حالة وفاة و1385 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي الى ٢٢٧٠٠ إصابة و712 وفاة و9862 حالة شفاء.وتخطت إصابات دول العالم بالوباء أكثر من 8 ملايين شخص أكثر من نصفهم في أوروبا والولايات المتّحدة بينها 439 ألفا و198 وفاة، في حين تعافى 4 ملايين و216 ألفا و319 شخصا من الفيروس بحسب احصاءات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. العراق يقفز في ترتيب ضحايا كورونا عالميا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. العراق يقفز في ترتيب ضحايا كورونا عالميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).