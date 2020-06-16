2020/06/16 | 21:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسيير رحلة جوية استثنائيّة على متنها ١٥٠ مسافرا من دبي الى البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/16 | 21:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسيير رحلة جوية استثنائيّة على متنها ١٥٠ مسافرا من دبي الى البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسيير رحلة جوية استثنائيّة على متنها ١٥٠ مسافرا من دبي الى البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).