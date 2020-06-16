ما معنى أن تكون أسودا في أمريكا - الهيموت عبدالسلام

2020/06/16 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الهيموت_عبدالسلام 1) العُرف أقوى من القانون منذ إعلان الاستقلال والمساواة بين جميع الرجال الذي وضعه الأمريكيون سنة 1776 لم يُحرَّر العبيد بل تأسس الإعلان على لوثة العنصرية بين الرجال البيض الذين تمتعوا بالحرية ،أما السود والهنود الأمريكيون اعتُبروا بشراً من نوع أدنى ،ولذلك لم يشاركوا في الحقوق المساوية للرجال التي دبجوها في الإعلان ، والغريب أن الكثير ممن ......





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