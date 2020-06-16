زيدان يوبخ لاعبيه بعد تراجع ادائهم امام ايبار

2020/06/16 | 21:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة صب زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، جام غضبه على لاعبي فريقه، بسبب تراجع أدائهم بشكل مهول في مباراة أيبار، التي أقيمت أمس الأحد، لحساب الأسبوع الـ28 من الدوري الإسباني.وذكرت صحيفة “ماركا”، أنه رغم فوز الريال بالمباراة بنتيجة 3-1، فإن زيدان وبخ لاعبيه على الأداء السيئ في الشوط الثاني الذي قلص فيه […]

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