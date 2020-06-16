2020/06/16 | 21:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: قاسم العجرش qasim_200@yahoo.co || قبل عام 2014، حينما غزى الجراد الداعشي العراق، لم نكن قد عشنا بعد، ظاهرة “الإعلام الزيغي” التي نعيشها اليوم، ولكي نكون اكثر دقة وتحديدا، فإن هذه الظاهرة الشديدة الخطورة وجدت لها بيئة حاضنة، في الفترة التي تولى فيها السيد العبادي رئاسة الوزراء..قبلها لم نكن نعرف مصطلحات مثل (الجيوش الأليكترونية) أو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألواح طينية.. إنتصار “الترترية”..!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألواح طينية.. إنتصار “الترترية”..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).