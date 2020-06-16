2020/06/16 | 21:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكتيبة البولندية في العراق تتبرع بمعدات وقائية للسلطات الصحية (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/16 | 21:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكتيبة البولندية في العراق تتبرع بمعدات وقائية للسلطات الصحية (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكتيبة البولندية في العراق تتبرع بمعدات وقائية للسلطات الصحية (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).