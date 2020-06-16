2020/06/16 | 21:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد نصر الله: الدعوة الى نزع سلاح المقاومة ليست اولوية للشعب اللبناني) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد نصر الله: الدعوة الى نزع سلاح المقاومة ليست اولوية للشعب اللبناني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).