2020/06/16 | 21:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاسم الغراوي هل من علاقة بين هذا الهجمات الارهابية والتصريحات الخبيثة للصهيوني آيدي كوهين ضد الحشد وتوعده اياه بتماس كهربائي قبل يومين.من الطبيعي أن يتعرض حشدنا الشعبي للتعرض في ساحات القتال وقد بدأ التعرض عليه سابقا في ساحات الإعلام والمنصات ومنابر الفضائيات وبكل قباحة وجراة من قبل قادة احزاب وسياسين وبرلمانين شركائنا في هذا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش عزنا والحشد فخرنا…) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش عزنا والحشد فخرنا…) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).