أمريكا تدرس حجب المساعدات عن الأردن

2020/06/16 | 21:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس حجب المساعدات عن الأردن بغية الضغط عليه لتسليم امرأة مدانة في الكيان الصهيوني بتهمة ضلوعها في تفجير عام 2001 قتل 15 شخصاً بينهم مواطنان أمريكيان.ونقلت الوكالة الأمريكية عن إدارة الرئيس ترامب، أنها تدرس “جميع الخيارات” للضغط على الأردن لتسليم أحلام عارف أحمد التميمي، المطلوبة من قبل واشنطن بتهمة التآمر لاستخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطنين أمريكيين.ووجهت التهمة للتميمي عام 2013؛ وأعلنت عنها وزارة العدل الأمريكية بعد أربع سنوات، وفق الوكالة نفسها.ومن المرجح طرح مسألة تسليم التميمي هذا الأسبوع خلال حديث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لعدة لجان في الكونغرس للتعبير عن معارضته لخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية لها.والتميمي مدرجة في قائمة مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) لـ”أكثر الإرهابيين المطلوبين” لدورها في التفجير الذي وقع بمطعم بيتزا مزدحم في القدس.وتعيش التميمي في الأردن منذ إطلاق الاحتلال سراحها في 2011 إثر صفقة تبادل للأسرى بين مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).وترفض السلطات الأردنية طلبات الولايات المتحدة بتسليمها رغم وجود معاهدة لتسليم المطلوبين، حسب أسوشيتد برس.وقبيل ظهور الملك عبد الله في جلسة افتراضية مقررة، الأربعاء، مع لجنتي العلاقات الخارجية بمجلس النواب ومجلس الشيوخ، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه يمكن استخدام مليارات الدولارات من المساعدات الأجنبية للأردن كوسيلة ضغط ترغم السلطات الأردنية على تسليم التميمي، حسب وكالة الأناضول للأنباء.

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