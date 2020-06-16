التربية النيابية تكشف عن مسار جديد لتحديد مصير طلبة الثالث المتوسط

2020/06/16 | 21:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشف عضو لجنة التربية النيابية النائب عباس الزاملي، الثلاثاء، عن مسار جديد لتحديد مسار طلبة الثالث المتوسط.وقال الزاملي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” السادس الابتدائي حسم موضوعه باعتماد معدل نصف السنة كدرجة نهائية للطلبة اما الثالث المتوسط فقد اتخذت اجراءات باجراء الامتحانات النهائية في تموز القادم مع خفض المواد ونسعى حاليا في لجنة […]

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