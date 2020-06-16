شاهد بالصور: 20 فرقة اطفاء تكافح حريقًا في بغداد

2020/06/16 | 21:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، اندلاع حريق بمخازن للمواد الانشائية في منطقة اليوسفية جنوبي العاصة بغداد.وقالت المديرية في بيان، إن “حريقا اندلع في اربعة مخازن تحتوي على مواد انشائيه وكهربائيه في منطقة اليوسفية الطريق الدولي باتجاه الرضوانية”.واضافت أن “الدفاع المدني ارسل 20 فرقة اطفاء وانقاذ للسيطرة على النيران مع تمكنها من انقاذ […]

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