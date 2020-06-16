2020/06/16 | 22:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأكد تحالف سائرون، اليوم الثلاثاء، دعمه لخطوات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في محاربة الفساد.وقال النائب عن التحالف علاء الربيعي، في تصريح تابعته "كلكامش برس"، إن "تحالف سائرون يدعم خطوات الكاظمي في زج الفاسدين في السجون".وأضاف، أن "تصحيح العملية السياسية في العراق يكمن بضرب القيادات الفاسدة التي كانت سببا في فشل مؤسسات الدولة طيلة الفترة الماضية".وأشار إلى أن "محاربة الفساد تحتاج إلى إرادة حقيقية، وأن تُفتح جميع ملفات الفساد من دون استثناء لإعادة الأموال المنهوبة إلى العراق".وبيّن أن "تحالفه من أشد الداعمين لحركات الإصلاح وضرب الفساد"، لافتا إلى أن "مواقف التيار الصدري معروفة اتجاه البلد وسيادته ومحاربة الفساد طيلة الفترات الماضية" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون تؤكد دعمها للكاظمي في محاربة الفساد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون تؤكد دعمها للكاظمي في محاربة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).