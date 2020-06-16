2020/06/16 | 22:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشفت صحة الكرخ، عن مناطق الإصابات والوفيات لهذا اليوم الثلاثاء.واضافت في بيان تلقته "كلكامش برس"، انه "تم تسجيل ٤٦٥ إصابة مؤكدة مع خمسة وفيات".-حي الجهاد/ ٢٤ إصابة- حي العدل/ ١٧ اصابة- الدورة/ ٣٣ اصابة- الحرية/ ٢٧ اصابة- الشعلة/ ٢٩ اصابة- ابو غريب/ ١٠ اصابات- المعالف/ ٧ اصابات- الكاظمية/ ٣٤ إصابة- التاجي/ ٣ اصابات- چكوك/ ٢٥ اصابة- الرحمانية/ ٧ اصابات- حي التراث/ ٤ اصابات- شارع حيفا/ ٥ اصابات-الغزالية/ ٧ اصابات- الاسكان/ ٣ اصابات- الطوبجي/ ٦ اصابات- حي العامل/ ٤١ اصابة- الكرخ/ ٦ إصابات- المنصور/ ٤ اصابات- ابو دشير/ ١٢ إصابة- الشرطة الرابعة/ ١ اصابة- حي الجامعة/ ٦ اصابات- العامرية/ ١٧ اصابة- العلاوي/ ١ اصابة- المحمودية/ ٢ اصابة- حي الخضراء/ ٣ اصابات- السيدية/ ٢٠ اصابة- العطيفية/ ٤ اصابات- الاعلام/ ٢٨ اصابة- سكنة جانب الرصافة/ ٣٤ اصابة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمية والقادمون من الرصافة يتصدرون اعداد المصابين في كرخ العاصمة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمية والقادمون من الرصافة يتصدرون اعداد المصابين في كرخ العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).