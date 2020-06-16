2020/06/16 | 22:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق.. التقاعد تخاطب المحافظات بشأن تقاعد أعضاء المجالس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/16 | 22:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. التقاعد تخاطب المحافظات بشأن تقاعد أعضاء المجالس) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. التقاعد تخاطب المحافظات بشأن تقاعد أعضاء المجالس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).