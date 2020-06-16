2020/06/16 | 22:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن الجيش الهندي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 20 من عسكرييه جراء الاشتباك العنيف مع القوات الصينية على الحدود بين البلدين.وقال الجيش الهندي، في بيان، إن 17 عسكريا فارقوا الحياة جراء إصابتهم بجروح خطيرة خلال الاشتباكات مع القوات الصينية في منطقة لاداخ بوادي نهر غالوان على الحدود بين البلدين، فضلا عن ضابط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول اشتباك حدودي “دموي” منذ 45 عامًا.. عشرات القتلى في مناوشات جديدة بين الهند والصين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول اشتباك حدودي “دموي” منذ 45 عامًا.. عشرات القتلى في مناوشات جديدة بين الهند والصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).