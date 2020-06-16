الحشد الشعبي ينفذ عملية تفتيش في عدد من مناطق الأنبار

2020/06/16 | 22:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات الحشد الشعبي الثلاثاء، عملية أمنية في عدد من مناطق محافظة الأنبار لتأمنيها من فلول تنظيم “داعش” الإرهابي.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ، إن قوة من فوج البغدادي الثاني وقوة البو عساف بالاشتراك مع قيادة الفرقة السابعة المتمثله بلواء ٢٧ وجهاز الامن الوطني والهندسة العسكرية نفذت، اليوم، عملية أمنية لتفتيش

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