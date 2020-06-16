قانوني يوضح خطوات إخراج القوات الأمريكية

2020/06/16 | 22:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح الخبير القانوني على التميمي، خطوات إخراج القوات الأمريكية من العراق.وقال التميمي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الثلاثاء،: “اضافة الى تصويت البرلمان على قانون اخراج القوات الاجنبية من العراق هناك خطوات فعلية ايضا للمضي بهذا الموضوع”.وأضاف أن” على العراق ان ينسحب من التحالف الدولي بقرار من مجلس الامن وبعدها يصوت مجلس النواب على هذا القرار […]

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